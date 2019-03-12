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СМИ: Сульшер подпишет постоянный контракт с «МЮ» во время международной паузы

СМИ: Сульшер подпишет постоянный контракт с «МЮ» во время международной паузы
Футбол / Англия

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует подписать постоянный контракт с главным тренером команды Уле-Гуннером Сульшером во время ближайшей международной паузы в марте, сообщает Mirror.

Издание отмечает, что в клубе не видят смысла тянуть с ситуацией по поводу нового соглашения с тренером, который изначально приглашался только до конца нынешнего сезона после увольнения в декабре прошлого года Жозе Моуринью.

Ранее в СМИ сообщалось, что заработная плата норвежского специалиста составит € 8,7 млн в год, что примерно в два раза меньше, чем у Моуринью.

На сегодня «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 очков. От четвёртого места манкунианцев отделяют два балла.

СМИ: «МЮ» утвердит Сульшера, он будет получать в два раза меньше Моуринью
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