Орлов: Дзюба пока ещё не готов

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о нападающих «Зенита» Артёме Дзюбе и Сердаре Азмуне.



«Дзюба пока ещё не готов. Сейчас он показывает не больше половины потенциала, надо прибавлять, в том числе и физически. Почему так? Прошлый год для Артёма оказался очень сложным и насыщенным, он пережил много ярких и впечатляющих событий. Нужно время, чтобы отойти от всего этого психологически. Когда Дзюба обретёт оптимальные кондиции, потенциал «Зенита» заметно возрастёт. Связка Артёма с Сердаром Азмуном выглядит очень перспективно.



Я очень хотел, чтобы Сердар перешёл в «Зенит», предлагал его купить. Всегда был высокого мнения об этом нападающем. Но в Лиге Европы Азмуну проще, чем в чемпионате России. В еврокубках многие команды предпочитают открытый футбол. Сами атакуют и соперникам позволяют созидать. Пожалуй, кроме немецких и, наверное, голландских команд, в Европе соперники действуют по принципу: «Вы там играйте, а мы у ваших ворот своё возьмем». Вот на скорости и пространстве Азмун — король», — цитирует Орлова еженедельник «Футбол».

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