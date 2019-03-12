Чемпион мира в составе сборной Бразилии Коутиньо скончался в возрасте 75 лет

Бывший нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Антонио Вилсон Виэйра Онорио, более известный как Коутиньо, скончался на 76-м году жизни, сообщается на официальном сайте клуба.



Коутиньо является воспитанником «Сантоса», за который дебютировал в 1958 году. Спустя 10 лет он покинул родной клуб и на протяжении двух лет выступал за различные бразильские команды. В 1970 году форвард вернулся в «Сантос», где провёл ещё год, после чего уехал в Мексику, присодинившись к «Атласу». Поиграв с тех пор ещё за два клуба, в 1973 году Коутиньо завершил карьеру.



В период с 1960 по 1965 год нападающий вызывался в сборную Бразилии, с которой в 1962 году стал триумфатором чемпионата мира, проходившего в Чили. В решающем матче бразильская национальная команда победила Чехословакию со счётом 3:1.