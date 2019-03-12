СМИ: приход Зидана в «Реал» увеличивает шансы на трансфер Азара

«Реал» сделал ещё один шаг к тому, чтобы увеличить шансы на переход нападающего «Челси» Эдена Азара. Как сообщает The Telegraph, возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридского клуба может ускорить процесс решения вопроса о трансфере бельгийского футболиста.

Издание отмечает, что Азар, скорее всего, отклонит предложение «Челси» подписать новый контракт с заработной платой £ 300 тыс. в неделю. Форвард, соглашение которого с синими истекает летом 2020 года, может бесплатно достаться «Реалу», если трансфер не состоится ближайшим летом.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА запретил «Челси» регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна. Лондонский клуб сможет усилить состав только после окончания сезона-2019/20.