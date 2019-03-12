Экс-владелец «Портсмута» Антонов приговорён к тюремному сроку за хищение средств

Бывший владелец английского клуба «Портсмут» Владимир Антонов приговорён судом в Санкт-Петербурге к 2,5 года лишения свободы и штрафу в 300 тыс. рублей, сообщает BBC.



Антонов был признан виновным в деле о хищении средств из банка «Советский», который обанкротился в 2015 году. По информации следствия, связанные с банкиром менеджеры банка выдали подставной компании кредит в 150 млн рублей, зная, что долг не будет возвращён. Из этой суммы Антонов получил 15 млн рублей. Сам банкир свою вину признал.



«Приговор крайне жесток по части меры наказания. С точки зрения УПК, все условия для того, чтобы назначить условное наказание, были выполнены. Антонов добровольно попросил арестовать оформленные на его жену три участка и два дома на Рублёвке в качестве возмещения ущерба по этому преступлению. Они были арестованы. Хотя самому Антонову вменяется только 15 млн рублей хищений, он погасил общий ущерб на 150 млн», — заявил адвокат Антонова Игорь Решетников.



Антонов стал владельцем «Портсмута» в июне 2011 года, однако покинул клуб уже в конце ноября того же года. В настоящий момент команда выступает в третьем по силе дивизионе Англии.

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