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«Ман Сити» выплатит компенсацию жертвам насилия экс-тренера молодёжной команды

«Ман Сити» выплатит компенсацию жертвам насилия экс-тренера молодёжной команды
Футбол / Англия

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил, что выплатит компенсацию всем жертвам сексуального насилия над детьми.

Компенсация будет полагаться жертвам бывшего тренера молодёжного команды «Манчестер Сити» Барри Беннелла, который был заключён в тюрьму в 2018 году на 31 год за преступления сексуального характера в отношении детей.

64-летнего Беннелла признали виновным в 50 случаях сексуального насилия в отношении 12 мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет. Инциденты произошли в период с 1979 по 1991 год. Беннелл был тренером футбольной школы клуба «Крю Александра», а затем — «Манчестер Сити».

Клуб не раскрыл финансовые подробности, но британские СМИ сообщают, что «Манчестер Сити» должен был предложить миллионы фунтов в качестве компенсации.

Английский тренер приговорён к 31 году тюрьмы за сексуальное насилие над детьми
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