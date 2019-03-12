Президент «Урала»: показалось, судья ошибся с пенальти, жалобу подавать не будем

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение, что главный судья матча 19-го тура РПЛ с «Ахматом» Павел Кукуян ошибся, назначив пенальти в ворота его команды, но при этом уральский клуб не будет подавать жалобу.

«М​не показалось, что штрафной был в сторону ворот «Ахмата». Но судья так не счёл и увидел игру рукой нашего футболиста. Да, мы смотрели уже повтор после игры. На повторе мне показалось, что штрафной был в сторону „Ахмата“. Но если судья трактовал это как просто игру рукой, то это пенальти. Мы видели, что нашего игрока толкнули, но что делать? Протест подавать не будем. Что нам это даст? Судью накажут? Судья видел эпизод, вот и всё», — цитирует Иванова телеканал «360».

«Ахмат» набрал 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (23) располагается на 11-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги.