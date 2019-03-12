Раньери: есть мысли, как «Роме» пропускать меньше, но вам я ничего не скажу

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился эмоциями от победы над «Эмполи» (2:1) в матче 27-го тура Серии А. Это был дебютный матч для 67-летнего специалиста в качестве наставника римской команды.



«Это была трудная игра, в составе нашей команды игру пропустили много футболистов. Нам не хватает ведущих игроков, которые бы придавали индивидуальности. Поздравляю свою команду, она была уверена до конца и не дала «Эмполи» шансов. Спасибо болельщикам, они нам очень помогли.



У меня есть мысли о том, как «Роме» пропускать меньше голов. Но я вам ничего не скажу, потому как тогда это не сработает. «Рома» не должна пропускать так много. У нас немало классных футболистов в атаке, поэтому нам нужно сконцентрироваться на обороне своих ворот», — цитирует Раньери Sky Sport Italia

«Рома» в меньшинстве обыграла «Эмполи» в первом матче при Раньери