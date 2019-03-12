Дм. Черышев: Зидан ушёл из «Реала» на коне, который теперь понесёт его вперёд

Бывший тренер детской команды «Реала» Дмитрий Черышев поделился мыслями о возвращении Зинедина Зидана на пост наставника «сливочных».



«Зидан всегда жил в раздевалке «Реала», он знает, как ею управлять, знает обстановку внутри неё. Мы помним, каких результатов добился француз, будучи тренером, сплотив команду и привив ей интересный футбол. Возвращение такой фигуры на пост главного тренера играет положительную роль во всех отношениях.



Сейчас в «Реале» нервозная обстановка, потому что нет результата. Клуб всегда славился громкими именами в составе, звёздами мирового футбола, а сейчас их от силы две-три. Необходимо, чтобы руководство «сливочных» соглашалось на условия Зидана по селекции команды.



Нельзя сказать, что у Зинедина великолепный тренерский опыт. Он ещё должен прогрессировать, чтобы стать таким же великим тренером, каким был игроком. Зидан ушёл год назад из «Реала» на коне, но оставил его там же, и этот конь понесёт его вперёд.



Он не ставит свою карьеру под угрозу. Я уверен, что он превратится в тренера экстра-класса: анализирующего, думающего. Когда я тренировал в системе «Реала», а его сын играл у меня в команде, Зидан никогда не лез в тренерский процесс, он просто слушал и находился рядом, вникал в тонкости. Он поднимет «Реал» с колен», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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