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Источник: в «Ювентусе» разочарованы решением Зидана возглавить «Реал»

Фото: Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images
Источник: в «Ювентусе» разочарованы решением Зидана возглавить «Реал»
Футбол / Испания

Руководство туринского «Ювентуса» осталось разочаровано решением Зинедина Зидана вернуться на пост главного тренера мадридского «Реала», сообщает AS.

По словам издания, в итальянском клубе долгое время вели переговоры с французским специалистом и рассчитывали, что он возглавит команду после окончания нынешнего сезона, сменив Массимилиано Аллегри. Бьянконери связывали с Зиданом будущее клуба, однако в связи с его возвращением в Испанию вынуждены пересмотреть планы на лето.

Отмечается, что за приглашение Зидана также выступал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, работавший с французом в «Реале» на протяжении двух с половиной лет. При этом был возможен вариант, при котором Аллегри после ухода из итальянского клуба возглавил бы «сливочных».

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