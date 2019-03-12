Источник: в «Ювентусе» разочарованы решением Зидана возглавить «Реал»

Руководство туринского «Ювентуса» осталось разочаровано решением Зинедина Зидана вернуться на пост главного тренера мадридского «Реала», сообщает AS.



По словам издания, в итальянском клубе долгое время вели переговоры с французским специалистом и рассчитывали, что он возглавит команду после окончания нынешнего сезона, сменив Массимилиано Аллегри. Бьянконери связывали с Зиданом будущее клуба, однако в связи с его возвращением в Испанию вынуждены пересмотреть планы на лето.



Отмечается, что за приглашение Зидана также выступал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, работавший с французом в «Реале» на протяжении двух с половиной лет. При этом был возможен вариант, при котором Аллегри после ухода из итальянского клуба возглавил бы «сливочных».

Зидана всё-таки уговорили вернуться в Мадрид. Как это произошло Переговоры были трудными.