Талисман Евро-2020 будет представлен 24 марта

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провёл в Смольном первое заседание петербургского оргкомитета чемпионата Европы 2020 года. Открывая заседание, глава города подчеркнул, что до старта этого турнира остаётся 459 дней.



Беглов рассказал, что город получил огромный опыт проведения чемпионата мира по футболу, но Евро-2020 – другой турнир, УЕФА предъявляет несколько иные требования к его организации.



Ровно за год до открытия Евро-2020, 12 июня 2019 года, начнётся продажа билетов. 21 марта стартует отборочный турнир, на котором выступят и все команды стран—организаторов чемпионата, включая сборную России.



Как сообщил Беглов, УЕФА 24 марта представит талисман Евро-2020, который пока держится в секрете. Санкт-Петербург станет одним из первых городов, в котором пройдёт презентация этого талисмана 26 марта, сообщает «Петербургский дневник».