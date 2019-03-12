В. Яшина: Шунин — в тройке лучших вратарей, второй после Акинфеева

Валентина Яшина, вдова бывшего вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина, поделилась мыслями об игре действующего голкипера и капитана бело-голубых Антона Шунина.



«Я за ним давно слежу – с тех пор как он ещё играл в дубле «Динамо». Он устойчиво играет, хорошо – мне нравится. Я даже нахожу какие-то общие черты со Львом. Мне кажется, Шунин – в тройке лучших вратарей. Второй после Акинфеева. И я желаю ему всего самого доброго», — сказала Яшина в эфире программы «Капитаны. Антон Шунин».



Шунин является воспитанником «Динамо», за которое выступает с 2007 года. В сборную России 32-летний голкипер вызывался в период с 2007 по 2011 год. В нынешнем сезоне Антон провёл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых пропустил 15 голов.

Шунин: у меня много амбиций и задач, связанных с «Динамо» и сборной России