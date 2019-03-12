Зидан потребовал у Переса сохранить Марсело в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Марсело может остаться в клубе, несмотря на слухи о переходе в «Ювентус» в летнее трансферное окно.



Как сообщает A Bola, на будущее бразильского футболиста повлияло возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера «сливочных». Француз в ходе переговоров с президентом «Реала» Флорентино Пересом потребовал у него сохранить Марсело в команде. Сам 30-летний игрок знает об этом. В ближайшее время Зидан обсудит с бразильцем сложившуюся ситуацию.



Ранее сообщалось, что Марсело согласовал условия контракта с «Ювентусом», где он должен был воссоединиться с бывшим партнёром по «Реалу» нападающим Криштиану Роналду, с которым у него сложились дружеские отношения.



Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. При Сантьяго Солари, занимавшем пост главного тренера «сливочных» в течение нескольких последних месяцев, защитник потерял место в составе, проиграв конкуренцию 22-летнему воспитаннику клуба Серхио Регилону.

Зидана всё-таки уговорили вернуться в Мадрид. Как это произошло Переговоры были трудными.