Касильяс — о Зидане: думал, «Назад в будущее 2» — лучший сиквел, но я ошибался

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс, в настоящий момент защищающий цвета «Порту», в своём «твиттере» прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера «сливочных».



«Я всю жизнь думал, что «Назад в будущее — 2» – это лучшая вторая часть фильма, но я ошибался! Лучший сиквел – это возвращение Зидана в «Реал». Удачи!» — говорится в сообщении Касильяса.



Напомним, Зидан возглавил «Реал» в 2016 году и за два с половиной года завоевал с командой три Кубка Лиги чемпионов, а также стал чемпионом Испании. В мае прошлого года француз объявил об уходе из клуба, однако после смены двух тренеров – Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари — мадридцы вновь обратились к Зидану. Накануне, 11 марта, было объявлено о возвращении француза на пост главного тренера «Реала».

Зидана всё-таки уговорили вернуться в Мадрид. Как это произошло Переговоры были трудными.