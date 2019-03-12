Ларин: Умяров и Глушенков — инопланетяне, они уже сильнее основы «Спартака»

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин в своём «твиттере» оценил игру бывших полузащитников клуба Наиля Умярова и Максима Глушенкова, ныне выступающих за «Спартак», в матче 26-го тура ФНЛ «Спартак-2» – «Зенит-2» (1:1).



«Был на матче двойки «Спартака» с двойкой «Зенита». Умяров и Глушенков – это инопланетяне… Они уже сейчас сильнее игроков основы. Если им в ближайшее время не дадут шанса в основе, а вероятность этого – процентов 99, то к лету они будут как все остальные», — говорится в сообщении Ларина.



Глушенков и Умяров перешли в «Спартак» из «Чертаново» в зимнее трансферное окно. В матче с «Зенитом-2» Максиму удалось отметиться голом. Для обоих игроков эта встреча стала первой в ФНЛ после трансфера.

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