Спортивный директор РПЛ: на стадионе «Динамо» замечено улучшение состояния поля

Спортивный директор Российской Премьер-Лиги Виктор Пышкин рассказал о ситуации с газоном на новом стадионе московского «Динамо». Ранее из-за неудовлетворительного состояния поля встреча 19-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» была перенесена на «Арену Химки».



«По газону на стадионе «Динамо» есть новости. Матч там назначен на 30-е число. Замечено улучшение состояния поля. Если «Динамо» решит там играть, то комиссия приедет к ним за 10 дней до матча. Пока от клуба письма нам не поступало. Если заявки от «Динамо» не будет, они опять проведут матч в Химках», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

30 марта в рамках 21-го тура Премьер-Лиги «Динамо» сыграет с «Локомотивом».