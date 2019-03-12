Член комиссии РФС: поле на стадионе в Туле пришло в соответствие всем критериям

Александр Сафонов, член комиссии РФС, оценивающей состояние газона на домашнем стадионе тульского «Арсенала», рассказал о готовности арены принять матч «оружейников» с «Енисеем» в 20-м туре Российской Премьер-лиги.



«Прошло достаточно времени, солнечные дни стали длиннее, солнце стало греть больше. Состояние газона в Туле улучшилось, появилась молодая трава. За 12 дней поле пришло в соответствие всем критериям, также поле было пострижено. А физические параметры изначально были в норме: отскок мяча, плотность и влажность газона, температура корневой системы и поля. До матча пять дней, но динамику мы оцениваем положительно», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Матч «Арсенал» – «Енисей» состоится 16 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.