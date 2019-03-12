В РПЛ показали, что было изъято у болельщиков перед игрой «Динамо» — «Спартак»

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал, что службам безопасности удалось изъять у болельщиков перед началом матча 19-го тура чемпионата России «Динамо» – «Спартак» (0:1), который прошёл на стадионе в Химках 10 марта. Также были продемонстрированы фотографии изъятых предметов.



«Мы изъяли 22 ножа, 32 боксёрские капы, один перцовый баллончик, 67 бутылок спиртного в стеклянной таре. Также изъяты шарфы с провокационными и оскорбительными надписями, все – у фанатов «Спартака».



У болельщиков «Динамо» был изъят 91 сигнальный жилет. Очевидно, что готовилась несанкционированная акция», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.