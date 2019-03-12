Мейтин: в Химках можно было всё организовать, если бы люди приходили заранее

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин объяснил, почему к началу поединка 19-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак», который состоялся на «Арене Химки», попали не все болельщики.



«Сыграй «Спартак» и «Динамо» на новой арене, вводные группы сработали бы без задержек. И на «Арене Химки» можно было всё организовать, если бы люди приходили заранее.

Конечно, на «Открытие Арене» мы ожидаем меньше проблем с проходом зрителей. Это стадион с хорошей системой обеспечения безопасности. Он провёл чемпионат мира и еврокубки. Но такие матчи, как «Спартак» — «Зенит», всегда имеют негативные стороны», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.