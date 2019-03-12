«Сити», «Ювентус», «Ливерпуль» и все пары ЛЧ — в аудиостатье «Про 3-4-3»

Еврокубковая неделя начинается с матчей Лиги чемпионов. Совсем скоро мы узнаем новых четвертьфиналистов. «Манчестер Сити» — «Шальке 04», «Ювентус» — «Атлетико» выйдут на поле сегодня, 12 марта. «Барселона» — «Лион» и «Бавария – Ливерпуль» определят лучших завтра. Хаит и Телингатер уже разложили по полочкам футбол каждой из команд: проанализировали сильные и слабые стороны, разобрали роли ключевых игроков.

Если вы ещё не слушали аудиостатью в формате «Про 3-4-3», то самое время открыть Youtube или «ВКонтакте» с 24:42 минуты и освежить свой взгляд на пары перед ответными матчами. «Реал» и «ПСЖ» уже покинули турнир, а значит, интрига жива в каждой игре.