Мамаев встретился с женой в СИЗО

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала, что навестила своего мужа, который находится в СИЗО «Бутырка».

«Сегодня была у него. Рада была встретиться, потому что давно меня не было. Он в отличной форме. Говорит, что бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед по 15-20 километров. Настроение отличное.

Невозможно в этом деле что-либо прогнозировать, поэтому все в ожидании… счастья. Нужно просто ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждёт», — цитирует Мамаеву телеканал «360».

Она добавила, что долго не могла встретиться с супругом, потому что её не отпускали дети. По словам Аланы, её мужа также поддерживают коллеги по «Краснодару». Мамаев получает письма от Андрея Синицына, Юрия Газинского, Александра Мартыновича, Виталия Калешина.