Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мамаев встретился с женой в СИЗО

Мамаев встретился с женой в СИЗО
Футбол / РПЛ

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала, что навестила своего мужа, который находится в СИЗО «Бутырка».

«Сегодня была у него. Рада была встретиться, потому что давно меня не было. Он в отличной форме. Говорит, что бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед по 15-20 километров. Настроение отличное.

Невозможно в этом деле что-либо прогнозировать, поэтому все в ожидании… счастья. Нужно просто ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждёт», — цитирует Мамаеву телеканал «360».

Она добавила, что долго не могла встретиться с супругом, потому что её не отпускали дети. По словам Аланы, её мужа также поддерживают коллеги по «Краснодару». Мамаев получает письма от Андрея Синицына, Юрия Газинского, Александра Мартыновича, Виталия Калешина.

Жена В. Березуцкого: 99% мужчин были в такой же ситуации, как Кокорин и Мамаев
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент