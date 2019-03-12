Обследование не выявило у Мелкадзе повреждений, игрок сможет сыграть с «Зенитом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающему «Спартака» Георгию Мелкадзе сегодня, 12 марта, сделали МРТ. Обследование не выявило серьёзных повреждений.

Игрока постепенно будут готовить к предстоящей домашней встрече 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Скорее всего, он сможет принять участие в матче, который состоится 17 марта на стадионе «Открытие Арена».

21-летний футболист является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.



После 19 туров «Спартак», набрав 32 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.