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Обследование не выявило у Мелкадзе повреждений, игрок сможет сыграть с «Зенитом»

Обследование не выявило у Мелкадзе повреждений, игрок сможет сыграть с «Зенитом»
Футбол / РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», нападающему «Спартака» Георгию Мелкадзе сегодня, 12 марта, сделали МРТ. Обследование не выявило серьёзных повреждений.

Игрока постепенно будут готовить к предстоящей домашней встрече 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Скорее всего, он сможет принять участие в матче, который состоится 17 марта на стадионе «Открытие Арена».

21-летний футболист является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

После 19 туров «Спартак», набрав 32 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

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