Гилерме рассказал, что в 2015 году мог перейти в «Краснодар»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал, что в 2015 году у него была возможность покинуть московскую команду и перейти в «Краснодар».

«2015 год. Тогда у меня было предложение от „Краснодара“. Не знаю, почему, но тогда мне не было комфортно внутри команды. Были вещи, о которых я не должен говорить. Поэтому у меня было желание уйти. Через год мне стало комфортно, в этом мне помогла моя семья», — сказал голкипер в интервью клубному телевидению.



За «Локомотив» Гилерме выступает с 2007 года, став тогда первым бразильским вратарём в российском профессиональном футболе. Вратарь выиграл вместе со своей командой чемпионат России, а также два Кубка страны в сезонах-2014/15 и 2016/17. В ноябре 2015 года Гильерме получил гражданство России.