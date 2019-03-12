Башня телецентра в Самаре будет напоминать о домашних матчах «Крыльев Советов»

Огни на башне телецентра на улице Советской Армии в Самаре теперь будут напоминать жителям города о предстоящих домашних матчах «Крыльев Советов».

«За два дня до и после матча, а также в день игры. Благодарим за реализацию идеи самарский ОРТПЦ в лице Марата Юсупова!» — говорится в официальном «твиттере» самарской команды.

«Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 20-м туре подопечные Миодрага Божовича сыграют на выезде против «Анжи». Следующую домашнюю игру самарские футболисты проведут в 23-м туре Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча запланирована на 14 апреля.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».