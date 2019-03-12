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«Витесс» поздравил Караваева с вызовом в сборную России

«Витесс» поздравил Караваева с вызовом в сборную России
Футбол / Евро-2020

Пресс-служба «Витесса» в официальном «твиттере» клуба опубликовала поздравления в адрес защитника команды Вячеслава Караваева в связи с его вызовом в сборную России.

«Поздравляем с вызовом в сборную России! Желаем успехов и ярких побед!» — говорится в сообщении нидерландского клуба.

В марте сборной России предстоит провести два матча в отборочном турнире чемпионата Европы—2020. Соперниками национальной команды станут Бельгия и Казахстан. Подготовку к играм подопечные Станислава Черчесова начнут 17 марта в Новогорске. Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта. Встреча Казахстан — Россия пройдёт 24 марта.

Для Караваева вызов в сборную России стал дебютным. Ранее он вызывался в расположение национальных команд различных возрастных категорий – от U16 до U21.

Назван состав сборной России на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном
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