Деменко: для борьбы на два фронта «Краснодару» нужно было купить 3-4 игроков

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал игру 19-го тура РПЛ «Краснодар» — «Оренбург». Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.



«У «Краснодара» присутствовала определённая недооценка соперника. Краснодарцы думали, что легко смогут пройти «Оренбург», и сами упустили возможность приблизиться к «Зениту» в гонке за чемпионство. «Краснодар» держал в голове ответную игру с «Валенсией». Однако для игры на два фронта — в Лиге Европы и чемпионате России — «Краснодару» нужно было приобрести ещё три-четыре игрока в трансферное окно.



Перед командой стоят максимальные задачи. Краснодарцы упускают очки в конце встречи не в первый раз. Нехватка количества футболистов – это главная проблема не только «Краснодара», но и ЦСКА с «Локомотивом».



Скопинцев очень порадовал. Гол был необходим ему для обретения уверенности. Для того чтобы Дмитрию дорасти до игрока сборной России, нужно стать лидером внутри «Краснодара». Важно, что игрок российский. По игре за «Ростов» и «Краснодар» можно судить о хорошем потенциале. Будем надеяться, что и дальше российские футболисты будут прогрессировать», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.

«Оренбург» избежал поражения в матче с «Краснодаром»