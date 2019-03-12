Фалькао: хочу попробовать свои силы в бейсболе, как Майкл Джордан

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао рассказал, что после завершения карьеры планирует повторить путь Майкла Джордана.



«Я люблю бейсбол. Когда я был маленьким и жил в Венесуэле, регулярно играл с битой. Я часто говорю об этом со своей женой. После того как я завершу футбольную карьеру, хочу попробовать свои силы в бейсболе, как Майкл Джордан. Ничего страшного, что он был баскетболистом Я хочу быть первым, кто добьётся успеха!» — цитирует форварда France Football.

В нынешнем сезоне 33-летний футболист сыграл за «Монако» 25 матчей в чемпионате Франции и забил 12 голов. В 2017 году в товарищеском матче против сборной Испании забил гол и, таким образом, стал лучшим бомбардиром в истории Колумбии.