«Манчестер Сити» — «Шальке»: онлайн-трансляция начнётся 12 февраля в 23:00

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Шальке-04». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. В роли его ассистентов выступят Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери – Рудди Букке.



В первом матче, который прошёл 20 февраля на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене, победу со счётом 3:2 одержал «Манчестер Сити».



На групповом этапе Лиги чемпионов английская команда соперничала с «Лионом», «Шахтёром» и «Хоффенхаймом», по итогу заняв первое место. «Шальке» в свою очередь финишировал вторым в квартете с «Порту», «Галатасараем» и «Локомотивом».

«Манчестер Сити» — «Шальке»: котировки на ответный матч Лиги чемпионов