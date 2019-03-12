М. Фернандес — лучший игрок тура в РПЛ по версии InStat Index, Джикия — в тройке

Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал лучшим футболистом 19-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index, получив 425 очков за свои действия во время домашнего матча с «Рубином» (3:0). В этой встрече игрок записал на свой счёт результативную передачу.



На втором месте в этом туре расположился полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон (386), отметившийся голом в победном матче с «Енисеем» (4:0). Тройку лучших замкнул защитник «Спартака» Георгий Джикия (376), который отличился победным мячом в ворота «Динамо» (1:0).



В общем зачёте Фернандес единолично лидирует в РПЛ со средним результатом 300 баллов за матч. Второе место занимает полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш (297), третий – партнёр Марио по ЦСКА хавбек Никола Влашич (294).