Источник: «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с хавбеком Перейрой

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с бразильским полузащитником Андреасом Перейрой. Об этом сообщает Evening Standard.

По данным источника, английский клуб активировал опцию об автоматическом продлении соглашения до лета 2020 года. Его нынешний контракт истекал ближайшим летом.

23-летний Перейра перешёл в «Манчестер Юнайтед» в январе 2012 года из ПСВ. Сумма трансфера составила € 150 тыс. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в девяти матчах английского национального чемпионата (четыре — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился одной результативной передачей.

После 30 туров «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 очков.