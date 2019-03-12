Мхитарян признан лучшим игроком «Арсенала» в феврале

Лучшим игроком лондонского «Арсенала» в феврале признан армянский полузащитник Генрих Мхитарян. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Мхитарян занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 40% голосов. В борьбе за эту награду хавбек опередил нападающего Александра Ляказетта и вратаря Бернда Лено.

В феврале Мхитарян провёл за «Арсенал» пять матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

30-летний Мхитарян перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне Мхитарян принял участие в 18 матчах чемпионата Англии, в которых стал автором шести забитых мячей, а также отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.