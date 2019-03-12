Ковач: Коман и Алаба готовы к матчу с «Ливерпулем»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Напомним, первый матч в Ливерпуле завершился ничьей со счётом 0:0.



«Завтра на нас будет смотреть весь мир. Это выдающееся событие не только для игроков и тренеров, но также для болельщиков и прессы. Если мы хотим выйти в следующий раунд, то должны завтра побеждать. Нулевой ничьей не будет. Завтра нас ждёт поддержка всего стадиона, которой мы не видели уже долгое время.



Коман? Кингсли работает на пределе своих возможностей на тренировках. Думаю, это идёт ему на пользу. Он готов к матчу с „Ливерпулем“. Что касается Рибери, он обожает такие матчи. Он всё ещё достаточно силён, чтобы сказать своё веское слово в подобных играх.



На данный момент я считаю, что Алаба будет готов к завтрашней игре как физически, так и психологически. Он тренировался так, как мы и надеялись», — приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА.

УЕФА назначил арбитра на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Ливерпуль»