Артур: решение посетить вечеринку Неймара было ошибочным, приношу извинения

Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» отметил, что поступил неправильно, отправившись на вечеринку по случаю дня рождения форварда «ПСЖ» Неймара в Париж. Напомним, торжество состоялось 5 февраля, а спустя три дня стало известно, что Артур получил травму подколенного сухожилия после вечеринки.



«Думаю, что был не прав, посетив вечеринку Неймара в Париже. Такова жизнь — иногда ты совершаешь ошибки. Я был взволнован, но я достаточно взрослый, чтобы взять на себя ответственность. Я знал, что делал, поэтому приношу свои извинения. Это беспокоило меня, но партнёры помогли мне и проявили заботу. Я благодарен им, а также руководству клуба и сотрудникам, потому что все они показали, как волнуются за меня. Я почувствовал себя особенным и теперь ощущаю себя гораздо лучше», — приводит слова Артура Mundo Deportivo.

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