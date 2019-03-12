Клопп: если проведём просто нормальный матч с «Баварией», у нас не будет шанса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Напомним, первая встреча команд в Ливерпуле завершилась со счётом 0:0.

«Мы достаточно сильны, чтобы дать бой, и в подобной ситуации от нас можно ждать только этого, а ситуация сейчас хорошая. Я думаю лишь о том, как доставить „Баварии“ проблемы, с которыми она в этом сезоне в играх с другими соперниками ещё не сталкивалась.

Если мы будем на высоте, то сможем показать выдающуюся игру. Мы должны это сделать. Честно говоря, если мы проведём просто нормальный матч, то у нас не будет и шанса, и мы точно вылетим, но если мы настроимся и проведём достойный поединок, то у нас будут все шансы. Это-то мне и надо», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.