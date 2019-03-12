Роналду — самый популярный спортсмен 2018 года по версии ESPN

Самым популярным спортсменом 2018 года по версии ESPN признан португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Рейтинг формировался на основе популярности спортсменов в социальных сетях и поисковике Google. Также учитывались их гонорары и рекламные доходы.

В первую пятёрку также вошли ещё двое футболистов — нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «ПСЖ» Неймар.

В рейтинг попали двое россиян – боец UFC Хабиб Нурмагомедов (15-е место) и теннисистка Мария Шарапова (37-е).

Топ-10 спортсменов года по версии ESPN выглядит так:

1. Криштиану Роналду (футбол)

2. Леброн Джеймс (баскетбол)

3. Лионель Месси (футбол)

4. Неймар (футбол)

5. Конор Макгрегор (ММА)

6. Роджер Федерер (теннис)

7. Вират Кохли (крикет)

8. Рафаэль Надаль (теннис)

9. Стефен Карри (баскетбол)

10. Тайгер Вудс (гольф).