Представитель Карреры: «Спартак» поступил некорректно, так не приглашают

Тимур Гурцкая, официальный представитель бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в России, отметил, что московский клуб ведёт себя некорректно, приглашая итальянского специалиста на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» через официальный сайт.



«Мы понимаем, что „Спартак“ быстро среагировал на ситуацию. Это некорректно. Так не приглашают. Человека из Италии нельзя пригласить, когда он уже находится в Москве. Мне кажется, это просто подстройка под уже сложившуюся ситуацию. Лично моё мнение – как человека, который пригласил Массимо сюда – такое: он прилетел в Москву к друзьям, а если пойдет на футбол, то с друзьями, и, конечно, никак не отреагирует на приглашение „Спартака“ – потому что не „Спартак“ его сюда приглашал.



Если бы клуб хотел его сюда пригласить и якобы вручить памятный подарок, то надо было отправить приглашение в Италию, оплатить билет – хотя бы, эконом-класса, и номер в гостинице у стадиона. Это можно было бы расценивать, как приглашение. А подстроиться под ситуацию, когда вся Москва уже гудит, когда все болельщики уже взбудоражены его приездом, когда уже вышли новости о том, что Массимо уже в Москве – почему-то раньше, чем у пресс-службы клуба… Считаю, что если тренера уважаешь, то так приглашать не будешь – а таким образом просто пытаешься сгладить ситуацию. Новая пресс-служба, а новое – это хорошо забытое старое, сейчас просто пытается себе висты набрать. Мы категорически против такого подхода. Он приехал к нам – к своим друзьям. И я надеюсь, что он всю неделю проведет в нашем кругу и не отреагирует на это приглашение», — приводит слова представителя «Спорт-экспресс».

«Спартак» пригласил Карреру на матч с «Зенитом»