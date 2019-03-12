Рейнгольд: рад, что «Спартак» позвал Карреру на матч, это хорошее решение Федуна

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал информацию о приглашении экс-наставника клуба Массимо Карреры на матч 20-го тура чемпионата России с «Зенитом».



«Думаю, приглашение Карреры на матч «Спартака» — это хорошая инициатива Федуна. С иностранными специалистами нужно обращаться аккуратно, нужно уметь с ними общаться. Это здорово, что человек приедет сюда, сходит на футбол. Его у нас многие любят, и любят по делу. Нужно уделить ему внимание! Он мог уехать обиженным на «Спартак», но вряд ли он откажет клубу в посещении матча. Слава богу, что клуб к этому пришёл, я очень рад и доволен!



Будет ли это давить на команду? Вряд ли приход Массимо помешает игрокам, на команду этим не надавишь», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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