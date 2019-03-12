Арустамян: Игнатьев отказал «Краснодару», узнав зарплату Скопинцева

Известный комментатор Нобель Арустамян рассказал о ситуации с нападающим «Краснодара» Иваном Игнатьевым, который был переведён во вторую команду за отказ подписывать новый контракт с клубом.

«Буквально пару месяцев назад Игнатьев решил резко поменять агента. Причём сделано всё было достаточно профессионально, через РФС, со всеми нюансами. То есть допускать, что это какие-то не очень юридически грамотные друзья футболиста вскружили ему голову, не приходится. Хотя все может быть.



До этого Игнатьев намекал тогда ещё своим действующим представителям из ProSportManagament, что мечтает о машине. Кстати, нормальная мечта: какой парень в 19 лет не мечтает об автомобиле, тем более BMW 3-й серии? И пока в агентстве думали, стоит ли это делать, на каких условиях и вообще не рановато ли Ивану, машина у игрока появилась. При этом появились и новые представители, которые и сделали такой щедрый подарок. Они по-прежнему остаются в тени и не ходят в „Краснодар“ на переговоры, но при этом, очевидно, активно общаются с парнем, рассказывают про новые перспективы и наверняка уже перечисляют клубы РПЛ, которые готовы забрать Ивана и наградить по заслугам.



С „Краснодаром“ общается Игнатьев. Зимой в „Краснодаре“ было принято решение предложить троим воспитанникам, уже попавшим в основную обойму (Игнатьев, Сулейманов и Сафонов), новые контракты и прогрессирующее, поэтапное увеличение зарплаты. Ни о каких подъёмных молодым футболистам в „Краснодаре“ и речи быть не может, что логично.



Игнатьев выступил категорически против предложения „Краснодара“. Один из аргументов Ивана, насколько мне известно, — почему зарплата у новичка Скопинцева выше. Форвард этим возмущен. Как мне удалось узнать, хамское поведение Игнатьева на переговорах привело в ярость руководство „Краснодара“. Такого стиля общения от Ивана не ждали.



Итог — „Краснодар“ вернул Игнатьева во вторую команду. Кстати, любопытно, что контракт у Ивана именно с „Краснодаром-2“", — написал Арустамян в своём телеграм-канале.