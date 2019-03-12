Главный тренер «Лиона»: постараемся уменьшить влияние Месси

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Первая встреча команд завершилась со счётом 0:0.



«Мы должны играть в наш футбол, играть со свободой. Мы знаем, что нам будет трудно против одной из лучших команд в мире. Но мы знаем, что способны добиться своего, ведь мы уже делали это. Мы должны приложить все усилия, чтобы порадовать болельщиков, которые приехали сюда большой группой. Мы должны показать, что находимся на своем законном месте. Нам нужно оттолкнуться от игры, которую мы показали в гостях у „Манчестер Сити“.



Результат „Аякса“ в матче с „Реалом“ придает нам сил. Многое зависит от Месси. Мы разработаем такой план игры, чтобы уменьшить его влияние. Но нам нужно идеально рассчитать риски. Я сомневаюсь, что этот матч закончится 0:0. Нам нужно забить, а еще быть готовыми терпеть на поле», — приводит слова Женезио официальный сайт «Лиона».

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