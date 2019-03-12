Матч 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» обслужит Москалёв

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает официальный сайт РФС.



15 марта (пятница)



«Анжи» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).



16 марта (суббота)



«Оренбург» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).



«Урал» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).



«Рубин» — «Ростов»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Николай Ерёмин (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).



«Арсенал» — «Енисей»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Енютин (Москва).



17 марта (воскресенье)



«Уфа» — «Ахмат»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).



«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Лунёв (Новосибирск), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Игорь Синер (Омск).



«Спартак» — «Зенит»: судья — Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

«Спартак» пригласил Карреру на матч с «Зенитом»