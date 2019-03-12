«Манчестер Сити» — «Шальке»: Зинченко и Коноплянка сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Шальке-04» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 12 марта, на стадионе «Этихад — сити оф Манчестер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Данило, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Д. Сильва, Стерлинг, Зане, Б. Силва, Агуэро.



«Шальке-04»: Ферман, Стамбули, Очипка, С. Сане, Брума, Сердар, Маккенни, Бенталеб, Коноплянка, Эмболо, Бургшталлер.



В первом матче, который прошёл 20 февраля на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене, победу со счётом 3:2 одержал «Манчестер Сити».



На групповом этапе Лиги чемпионов английская команда соперничала с «Лионом», «Шахтёром» и «Хоффенхаймом» и в итоге заняла первое место. «Шальке» финишировал вторым в квартете с «Порту», «Галатасараем» и «Локомотивом».