УЕФА сократил срок дисквалификации Ляказетту, он сможет сыграть с «Ренном» в ЛЕ

УЕФА принял решение сократить срок дисквалификации нападающему лондонского «Арсенала» Александру Ляказетту, сообщается на официальном сайте организации.



Напомним, 27-летний французский форвард был дисквалифицирован на три матча в Лиге Европы за удаление в первой игре 1/16 финала турнира с БАТЭ (0:1), в котором он получил красную карточку за удар соперника локтем.



Ляказетт уже пропустил два матча в Лиге Европы — ответную игру с белорусским клубом (3:0) и первую встречу 1/8 финала турнира с «Ренном» (1:3). Таким образом, французский нападающий сможет принять участие в ответном матче с «Ренном», который состоится в четверг, 14 марта, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Ляказетт перешёл в «Арсенал» летом 2017 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 53 млн.