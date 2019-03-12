Каррера: Аллегри может стать для «Ювентуса» тем, кем был Фергюсон для «МЮ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост наставника мадридского «Реала». С 2009 по 2014 год Каррера входил в тренерский штаб «Ювентуса».

«Разочарование „Ювентуса“, что Зидан вернулся в «Реал»? У «Ювентуса» есть Аллегри. Он хорошо работает, его нельзя осуждать. Его нужно оставить, ведь он великий тренер, что он доказывал все эти годы, четыре раза выиграв чемпионат Италии и дважды дойдя до финала Лиги чемпионов. Аллегри может стать для «Ювентуса» тем, кем был сэр Алекс Фергюсон для „Манчестер Юнайтед“", — сказал Каррера в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.

Напомним, 46-летний Зидан вновь возглавил «Реал» спустя девять месяцев после ухода из клуба. Специалист подписал контракт с «Реалом» до лета 2022 года.