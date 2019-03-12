Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«ПСЖ» на выезде разгромил «Дижон»

«ПСЖ» на выезде разгромил «Дижон»
Футбол / Франция

В матче перенесённого 18-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча состоялась на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Голами в составе парижской команды отметились защитник Маркиньос, полузащитник Анхель Ди Мария, а также нападающие Килиан Мбаппе и Эрик Шупо-Мотинг. Таким образом, «Пари Сен-Жермен» продлил беспроигрышную серию во французской Лиге 1 до шести матчей.

«Пари Сен-Жермен» набрал 74 очка в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Дижон» (21) располагается на 18-м месте в таблице чемпионата Франции. В тройку лидеров соревнования на данный момент также входят «Лилль» (57) и «Лион» (50).

Франция - Лига 1. 18-й тур
12 марта 2019, вторник. 21:00 МСК
Дижон
Дижон
0 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 – Маркиньос – 7, 0:2 – Мбаппе – 40, 0:3 – Ди Мария – 50, 0:4 – Шупо-Мотинг – 90+2
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент