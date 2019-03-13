Роналду забил «Атлетико» в 24-й раз, чаще от него пропускала лишь «Севилья»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (счёт 2:0, идёт второй тайм). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Благодаря этому на счету Роналду стало 24 гола в ворота «Атлетико» за карьеру. Чаще он забивал только «Севилье» (27), а «Хетафе» пропускал от португальца 23 раза.

Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2.

34-летний Роналду перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 26 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 19 забитых мячей, а также отметился восемью результативными передачами.