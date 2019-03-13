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Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» выбить «Атлетико» из Лиги чемпионов

Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» выбить «Атлетико» из Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» разгромил мадридский «Атлетико» со счётом 3:0 и вышел в четвертьфинал. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Бьорн Куйперс.

Счёт на 27-й минуте открыл Криштиану Роналду, замкнув подачу с фланга в исполнении Федерико Бернардески. В начале второго тайма Роналду оформил дубль, точно пробив головой после навеса Жоау Канселу. Голкипер «Атлетико» сумел отбить мяч, но сделал это за линией ворот. На 86-й минуте Роналду реализовал пенальти, назначенный за фол на Бернардески.

Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2019, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
3 : 0
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 – Роналду – 27, 2:0 – Роналду – 49, 3:0 – Роналду – 86 (пен)
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