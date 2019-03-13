Роналду повторил жест Симеоне при праздновании победы над «Атлетико»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» разгромил мадридский «Атлетико» со счётом 3:0 и вышел в четвертьфинал. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц».

Главным героем встречи стал форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в этой встрече оформил хет-трик. После победы португалец повторил жест главного тренера мадридского клуба Диего Симеоне, который в первом матче после гола «Атлетико» схватился руками за область паха, а затем повернулся к трибунам. За этот жест дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Симеоне на € 20 тыс.

Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.