Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зане: «Ман Сити» — сильная и действительно агрессивная в атаке команда

Зане: «Ман Сити» — сильная и действительно агрессивная в атаке команда
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане прокомментировал разгромную победу над «Шальке-04» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий хавбек отметился голом и тремя результативными передачами.

«Мы снова показали хорошую игру. Знали, что будет тяжело, но у нас всё получилось, и сейчас мы счастливы. В начале матча соперники хорошо держались и играли компактно, но мы знаем, что нужно сделать, чтобы найти свободное пространство. Это была хорошая победа.

Все знают, что мы сильная и действительно агрессивная в атаке команда. Но мы также знаем, что чем дальше проходишь, тем сложнее будет становиться. Это очень трудный турнир, в котором вы можете играть против действительно сложных соперников», — приводит слова Зане пресс-служба УЕФА.

Очень страшный «Манчестер Сити». «Шальке» получил от него 7 голов
Краткая хроника жестокого разгрома.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент