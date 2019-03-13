Зане: «Ман Сити» — сильная и действительно агрессивная в атаке команда

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане прокомментировал разгромную победу над «Шальке-04» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий хавбек отметился голом и тремя результативными передачами.

«Мы снова показали хорошую игру. Знали, что будет тяжело, но у нас всё получилось, и сейчас мы счастливы. В начале матча соперники хорошо держались и играли компактно, но мы знаем, что нужно сделать, чтобы найти свободное пространство. Это была хорошая победа.

Все знают, что мы сильная и действительно агрессивная в атаке команда. Но мы также знаем, что чем дальше проходишь, тем сложнее будет становиться. Это очень трудный турнир, в котором вы можете играть против действительно сложных соперников», — приводит слова Зане пресс-служба УЕФА.