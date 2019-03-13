Годин: «Атлетико» так и не смог понять, как нужно атаковать

Защитник «Атлетико» Диего Годин поделился эмоциями после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча состоялась в Турине и завершилась победой итальянской команды со счётом 3:0. Все три мяча в составе «Ювентуса» забил нападающий Криштиану Роналду.



«Мы так и не смогли понять, как нужно атаковать. «Ювентус» смог реализовать свои моменты, а мы нет. Ведь один мяч вывел бы нас в четвертьфинал. Нам лишь остаётся выложиться в оставшихся матчах сезона», – цитирует Година официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Ювентус» уступил «Атлетико» со счётом 0:2. Таким образом, в 1/4 финала по сумме двух встреч вышел итальянский клуб.

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