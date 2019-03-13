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Гвардиола: Роналду пришёл в «Ювентус», чтобы выиграть Лигу чемпионов

Гвардиола: Роналду пришёл в «Ювентус», чтобы выиграть Лигу чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Шальке» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов поделился мнением об уровне конкуренции в турнире.

«Сити» претендует на победу в четырёх турнирах? Большое спасибо за такую веру в меня. Я выиграл две Лиги чемпионов, но проиграл семь. Я не мадридский «Реал».

Они вылетели, но взгляните на «Ювентус». Криштиану Роналду пришёл туда, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Ранее они дважды уступили в финале и приобрели его, чтобы попытаться победить. Давление легло на его плечи, а он забивает три мяча в ворота «Атлетико». Вот с такими командами нам придётся конкурировать», — цитирует испанского специалиста Goal.

На групповом этапе Лиги чемпионов английская команда соперничала с «Лионом», «Шахтёром» и «Хоффенхаймом» и в итоге заняла первое место.

«Манчестер Сити» разгромил «Шальке» со счётом 7:0 и вышел в 1/4 финала ЛЧ
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